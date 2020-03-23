СМИ: Белоруссия пообещала помочь России

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса россияне стали активно скупать различные товары: крупы, мясо, замороженные овощи и другие.

Ассоциация компаний розничной торговли заявила, что не обращалась к Белоруссии с просьбой увеличить поставки продуктов в Россию. Эксперты также сообщили, что в магазинах достаточно еды и никакого дефицита не ожидается.