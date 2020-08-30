СМИ Белоруссии не рассказали о поздравлении с днем рождения Лукашенко от Путина. В них считают, что праздник 31 августа
Во время телефонного разговора Путин поздравил Лукашенко с Днем рождения. Также главы государств договорились в ближайшие недели встретиться в Москве. Однако СМИ Белоруссии ограничились только сообщением о личной встрече лидеров и переговорах о двустороннем сотрудничестве.
Согласно официальной биографии на сайте президента Белоруссии, Лукашенко родился 31 августа 1954 года. До 2010-го датой его рождения считалось 30 августа.
Путин и Лукашенко созвонились утром 30 августа. Российский лидер поздравил коллегу с Днем рождения. Также стороны обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов на высшем уровне. А еще лидеры договорились провести встречу в Москве в ближайшие недели. Конкретные сроки будут определяться дополнительно.
Перед телефонным разговором Путин направил имениннику поздравительную телеграмму. Он отметил вклад своего коллеги в развитие дружественных, союзнических связей между Россией и Белоруссией, которые благоприятно сказываются на различных сторонах жизни граждан.
Лукашенко отмечает 66-летие, писала «Политика Сегодня». Коллективы военных комиссариатов Гомельской области записали видео с поздравлениями президенту. Они пожелали главе республики здоровья, неиссякаемой энергии и высокой трудоспоспобности.