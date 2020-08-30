СМИ Белоруссии не рассказали о поздравлении с днем рождения Лукашенко от Путина. В них считают, что праздник 31 августа

Государственные СМИ Белоруссии проигнорировали поздравления президента России Владимира Путина ко дню рождения его коллеги Александра Лукашенко. Среди них агентство БелТА, телеканал ОНТ, издание «Беларусь сегодня».

Во время телефонного разговора Путин поздравил Лукашенко с Днем рождения. Также главы государств договорились в ближайшие недели встретиться в Москве. Однако СМИ Белоруссии ограничились только сообщением о личной встрече лидеров и переговорах о двустороннем сотрудничестве.

Согласно официальной биографии на сайте президента Белоруссии, Лукашенко родился 31 августа 1954 года. До 2010-го датой его рождения считалось 30 августа.

Путин и Лукашенко созвонились утром 30 августа. Российский лидер поздравил коллегу с Днем рождения. Также стороны обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов на высшем уровне. А еще лидеры договорились провести встречу в Москве в ближайшие недели. Конкретные сроки будут определяться дополнительно.

Перед телефонным разговором Путин направил имениннику поздравительную телеграмму. Он отметил вклад своего коллеги в развитие дружественных, союзнических связей между Россией и Белоруссией, которые благоприятно сказываются на различных сторонах жизни граждан.

Лукашенко отмечает 66-летие, писала «Политика Сегодня». Коллективы военных комиссариатов Гомельской области записали видео с поздравлениями президенту. Они пожелали главе республики здоровья, неиссякаемой энергии и высокой трудоспоспобности.