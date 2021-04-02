СМИ: белоруса с коктейлем Молотова задержали у резиденции Макрона

Полицейские Парижа задержали белоруса, который пытался проникнуть в резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона. Его остановили, когда он перелезал через входные ворота. Весь процесс на камеры снимали его сообщники. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Le Figaro.

При обыске у мужчины изъяли бутылку с жидкостью и тряпку, которую он поджег. Себя задержанный назвал художником и подчеркнул, что его акция носила ненасильственный характер.

Но такие объяснения не помогли, и белоруса вместе с его операторами задержали. Суд вынес постановление об аресте по статье «Умышленное насилие».

Прокуратура Франции сообщила, что жидкость в бутылке опасности не представляла, но задержанный бросил ее в сторону на глазах у полиции.

Издание Tut.by сообщило, что задержан белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич. У себя в стране он известен скандальными перфомансами. В октябре 2019 года он пришел в плаще на голое тело в центр современного искусства «Присутствие» в Минске. Уже внутри помещения он полностью разделся, прикрыв интимные части тела табличкой с надписью «Министерство культуры». Сам он объяснил, что так выражал протест против запретов и цензуры.

После президентских выборов в Белоруссии Кузьмича задержали. Когда он вышел на свободу, то уехал во Францию. Новую акцию перед Елисейским дворцом он анонсировал в Facebook. Там он опубликовал письмо в адрес президента Макрона, в котором заявил, что «пришел совершить революцию», так как Франция, якобы, «скатывается к фашизму».