СМИ: беглый экс-майор КГБ скончался в США

В США ушел из жизни бывший майор КГБ Виктор Шеймов. Он сбежал из СССР почти 40 лет назад при помощи американских спецслужб. Из Москвы офицер госбезопасности вывез жену и дочь.

Агенты ЦРУ помогли Шеймову уехать из Советского Союза в 1980 году, сообщила газета The Washington Post. До побега он работал в восьмом главном управлении Комитета государственной безопасности, которое было связано с шифровкой, связью и технической безопасностью.

В Соединенных Штатах экс-офицер КГБ прожил всю оставшуюся жизнь. Он скончался еще 18 октября в возрасте 73 лет в своем доме в штате Вирджиния. Смерть Шеймова, о которой раньше не сообщалось, подтвердила его жена Ольга. Причиной кончины стали осложнения после перенесенной легочной болезни.

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Виктор Шеймов родился и вырос в Москве, окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана по специальности «Конструктор космической техники». Некоторое время работал в одном из-закрытых столичных научно-исследовательских институтов. С 1971 года работал в КГБ.

После побега сотрудничал с ЦРУ и Агентством национальной безопасности. В 1993 году вышла в свет написанная Шеймовым книга «Башня секретов: документальный шпионский детектив». В ней он от третьего лица рассказал о работе в КГБ и том, как оказался в Соединенных Штатах.