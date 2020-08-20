СМИ: баржа столкнулась с танкером в Китае. 14 человек пропали без вести

Авария произошла в 03:20 20 августа (22:20 19 августа по московскому времени). Всего на двух судах на момент столкновения находились 17 человек. По предварительным данным, все они оказались в воде. Трех человек удалось спасти. 14 членов экипажей числятся пропавшими без вести. Спасатели сейчас их ищут.

Шанхайский морской поисково-спасательный центр направил на место происшествия лодки, вертолеты и самолеты из разных ведомств. Одному из спасенных потребовалась медицинская помощь. Его положили в больницу. Поисково-спасательная операция продолжается.

Более подробной информации о происшествии пока нет.