СМИ: Байден уже успел подписать несколько документов

Во-первых, он подписал указ о ношении масок. Для сотрудников государственных учреждений это стало обязательным.

«Он [Байден] призывает всех американцев носить защитную маску в течение первых 100 дней его правления. Это критический период, поскольку общество все еще будет уязвимо к коронавирусу», — рассказали СМИ.

Также Байден вернул страну во Всемирную организацию здравоохранения. Бывший президент Дональд Трамп принял решение выйти из нее в прошлом году, обвинив ВОЗ в бездействии во время пандемии коронавируса.