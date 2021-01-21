СМИ: Байден уже успел подписать несколько документов
Новый президент США Джозеф Байден находится на своем посту меньше суток, но уже успел подписать несколько важных документов. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Во-первых, он подписал указ о ношении масок. Для сотрудников государственных учреждений это стало обязательным.
«Он [Байден] призывает всех американцев носить защитную маску в течение первых 100 дней его правления. Это критический период, поскольку общество все еще будет уязвимо к коронавирусу», — рассказали СМИ.
Также Байден вернул страну во Всемирную организацию здравоохранения. Бывший президент Дональд Трамп принял решение выйти из нее в прошлом году, обвинив ВОЗ в бездействии во время пандемии коронавируса.