СМИ: Байден предложил поднять налоги почти в 2 раза

Налоговую ставку на прирост капитала для богатых необходимо увеличить до 39,6%. С таким предложением выступил президент США Джо Байден. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами американского лидера.

Увеличение налога понадобилось, чтобы покрыть большую часть социальных расходов для устранения неравенства. Сейчас налоговая ставка для граждан с годовым доходом в размере миллиона долларов и более составляет 20%. После увеличения налоговых сборов с богатых американцев, крупных компаний и корпораций максимальная предельная ставка подоходного налога увеличится до 39,6%.

Налог на доход от инвестиций в размере 3,8%, который финансирует программы в рамках реформы здравоохранения Obamacare, сохранится. Это позволит увеличить ставку налога на доходность финансовых активов, написала «Газета.ru». С учетом дополнительного сбора на инвестиционный доход налоговая ставка для богатейших американцев достигнет 43,4%.

На фоне этих новостей фондовый рынок США снизился.

Инициатива Байдена может отменить давнее положение налогового кодекса, согласно которому налог на прибыль с инвестиций ниже, чем с рабочей силы. Деньги пойдут на выплаты по уходу за детьми, всеобщее школьное образование и оплачиваемый отпуск.