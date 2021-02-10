СМИ: Байден получил доступ к записям разговоров Трампа и Путина

Президент США Джо Байден получил доступ к разговорам Дональда Трампа с Владимиром Путиным. СМИ пишут, что экс-глава Белого дома скрывал содержание некоторых из них.

Как сообщила газета Politico, речь идет как минимум о десяти телефонных разговоров с российским президентом за последние четыре года, содержание которых Трамп решил не раскрывать.

«Понимание того, о чем говорили они между собой, может помочь выяснить, раскрывал ли Трамп когда-либо секретную информацию или заключал какие-либо соглашения с российским лидером, которые могли бы застать врасплох новую администрацию», — отметили журналисты американской газеты.

Джо Байден, как действующий президент США, имеет право без какого-либо специального разрешения просмотреть эти записи. Один из бывших членов Совета национальной безопасности США, который близок к команде Байдена, считает, что раскрытие деталей разговоров между двумя лидерами «представляется приоритетом национальной безопасности».

В статье американской газеты отмечено, что подробности телефонных разговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным сначала публиковали на сайте Кремля, затем Трамп об этом писал в Twitter. При этом телефонные разговоры не записывались, но помощники слушали их и делали заметки.

Бывший советник Трампа заявил, что экс-президент США «редко говорил российскому лидеру что-либо такое, что он не озвучил бы ранее публично».