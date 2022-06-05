СМИ: Байден отправится «на поклон» в Эр-Рияд просить санкций для России

В ходе предполагаемого визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию американскому лидеру не удастся убедить страну увеличить добычу нефти и ввести санкции в отношении России. Об этом в материале для журнала Foreign Affairs написала обозреватель Далия Дасса Кэй.

Она полагает, что решение «отправиться на поклон» к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду является ошибочным для Байдена, так как он вернется на родину с пустыми руками, получив таким образом весьма ощутимый репутационный ущерб.

«Эту поезду вообще не нужно было планировать», — отметила Далия Дасса Кэй.

Она убеждена, что Эр-Рияд не станет рвать отношения с Россией ради увеличения добычи нефти и в целом ствнет учитывать личные интересы, не предполагающие снижения мирового спроса на ресурс.

«Едва ли стоит ожидать, что визиты американских высших должностных лиц или многомиллиардные продажи оружия помогут вбить клин в отношения Эр-Рияда с Китаем и Россией, учитывая их активное развитие в последние годы», — говорится в статье FA.

Автор полагает, что лидеры стран Ближнего Востока не изменят своего решения не вводить санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине.

Накануне Байден допустил, что в скором времени он нанесет визит в Саудовскую Аравию, однако, по его словам, окончательные планы еще не сформированы.