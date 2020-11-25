СМИ: Байден набрал на выборах рекордные 80 миллионов голосов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал более 80 миллионов голосов. Он стал первым в истории американских президентских выборов, кто достиг таких результатов.

Свои голоса за демократа отдали 80 080 779 избирателей, указано в опубликованных социологической фирмой Cook Political Report данных. Дональд Трамп заручился поддержкой 73 897 794 избирателей.

Джо Байден, уточнил телеканал NBC, первым за историю выборов президента США набрал 80 миллионов голосов.

По данным телеканала, у Байдена 80 013 916 голосов. У республиканца и действующего главы государства Дональда Трампа — 73 882 361. За других кандидатов в совокупности проголосовали 2 867 746 человек.

Fox News подсчитал, что до преодоления порога в 80 миллионов Байдену осталось еще порядка 30 тысяч голосов.

В США результаты выборов подсчитывают на уровне округов и штатов. Единого избиркома в стране нет, а голосование идет по отдельным округам. Этим объясняется разница в подсчетах.

Байден получил рекордное число голосов, уточнила газета «Известия», благодаря росту явки на выборы. Связано это и с общим увеличением населения и числа избирателей. Полученный Трампом результат тоже превосходит тот, что республиканец получил на выборах 2016 года.