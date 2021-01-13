СМИ: автокомпании снизили производство машин из-за дефицита чипов

Автопроизводителям пришлось сократить выпуск новых машин. Причиной этому стала нехватка микросхем: в период пандемии коронавируса значительно вырос спрос на компьютеры.

Потребителям также нужны ноутбуки и смартфоны, сообщила газета «Ведомости». Занятые в производстве микроэлектронных компонентов предприятия вынуждены работать на полной загрузке, но при этом не справляются в полном объеме. Запросы основных клиентов, выпускающих соответствующую технику, значительно выросли.

Например, компания Volkswagen в конце 2020 года заявила, что планирует сократить производства. Оно коснется предприятий автоконцерна в Европе, Северной Америке и Китае планировано на первый квартал 2021 года. Авто будут выпускать на 100 000 меньше по сравнению с изначально принятым планом.

Схожие намерения и у Ford Motor, которая 8 января сообщила о вынужденной остановке конвейера на заводе в американском Луисвилле. В штате Кентукки компания собирает модели автомобилей Ford Escape и Lincoln Corsair.

В начале 2021 года цены на новые авто поднялись на 2-3%, аналогичная ситуация складывается на вторичном рынке машин. Эксперты не дают точных прогнозов, но приобретать железного коня «впрок» тоже не рекомендуют.