СМИ: автобус с россиянами попал в ДТП в Анталье

Автобус с российскими туристами попал в ДТП и перевернулся в Анталье. По предварительным данным, пострадали 12 человек, включая водителя.

О ДТП с автобусом, в котором, предположительно, находились туристы из России, сообщил Telegram-канал газеты «Известия» со ссылкой на СМИ.

Турецкое DHA сообщило, что всего в автобусе находилось 15 человек, в том числе 13 туристов. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, врезался в дерево и столб ЛЭП. Пострадали 11 туристов и водитель, повалено два дерева и один фонарный столб. На место аварии выехали медики, полиция и пожарные.

По данным DHA, авария произошла в районе поселка Чамъюва, когда автобус вез туристов из Кемере в район Демре. Пострадавших доставили в больницы Кумлуджи и Финике, а также в частные клиники. После аварии движение на трассе Кумлуджа — Финике уже восстановлено.