СМИ: армию Китая могут подключить для разгона протестующих в Гонконге

Который месяц на улицах Гонконга не стихают массовые беспорядки. С протестующими борется местная полиция, но для наведения порядка уже подготовили бойцов народно-освободительной армии Китая. В случае необходимости военные окажут всю требующуюся помощь правоохранителям.

«В случае необходимости народная вооруженная полиция и гонконгский гарнизон НОАК окажут вам поддержку в соответствии с основным законом», — обратилась к правоохранителям Гонконга газета Global Times.

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Издание призвало сотрудников полиции быть «сильными» и «жесткими».

В свою очередь, газета China Daily заявила, что протестующие активизировались из-за «терпимости и сдержанности» полицейских.

«До сих пор гонконгские судьи проявляли снисходительность по отношению к нарушителям закона… это было расценено как поощрение к осуществлению террористических актов», — добавили в издании.

Массовые беспорядки начались в Гонконге в июне 2019 года. Причиной стало принятие закона об экстрадиции заключенных, согласно которому правительство смогло бы задерживать и выдавать людей другим странам. Жители региона потребовали отказаться от проекта закона. На улицах начались стычки с полицией, протестующие перекрывали дороги, станции метро и аэропорты. Власти пошли на уступки и в октябре отозвали законопроект, но митинги продолжаются до сих пор.