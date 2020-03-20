СМИ: армия вывозит гробы из итальянского Бергамо

«Вчера вечером по темным улицам, окружающим кладбище Бергамо, десять военных автомобилей отправились в путь в Модену и Болонью со своим печальным грузом историй, вырванных с корнем эпидемией, поставившей на колени целую провинцию», — говорится в материале.

По данным издания, в общей сложности было вывезено 65 тел.

«Печи крематория работают круглые сутки, но поступающие (и в церковь тоже) гробы достигли сотни: сейчас осталось 20, их пополнят еще 44 умерших во вторник. Кажется, что это много, но в понедельник жертв было 60», — сказано в статье.

Всего в провинции жертвами COVID-19 стали 553 человека.

Накануне число погибших от заболевания в Италии достигло 3405 человек. Страна обошла Китай по количеству погибших от COVID-19. Таким образом Италия стала эпицентром пандемии коронавируса. Высокую смертность от новой инфекции в государстве связывают с большим количеством пожилых людей в стране. В Италии 7% населения — это люди, которым за 80 лет.