СМИ: армия США на Ближнем Востоке приготовились к удару

По данным источников, о возможной атаке Тегерана доложила разведка. «Появились признаки того, что нам необходимо отслеживать угрозы», — приводит телеканал слова собеседника.

Американская разведка также заметила в течение последних нескольких дней перемещение иранской военной техники, включая беспилотники и баллистические ракеты. Собеседники заявили, что это может быть попыткой Ирана обезопасить свое оружие от возможного удара США или же, напротив, попыткой расставить технику по стратегическим позициям для собственных атак.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по району международного аэропорта Багдада во время которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Власти Ирана пообещали отомстить за убийство высокопоставленного военного, объявили о полном выходе из ядерного договора и признали Пентагон террористической организацией.