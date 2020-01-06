СМИ: армия Хафтара взяла порт города Сирт и направляется в центр

Ливийская национальная армия завершила первую фазу операции по установлению контроля над городом. Морской десант позволил захватить порт.

«[Отряды Халифы Хафтара] также завладели военной базой ас-Саади, некоторыми городскими районами и сейчас направляются в центр города», — привело агентство данные, предоставленные источником, близким к командованию ЛНА.

Период разобщенности наступил в Ливии в 2011 году. Когда был свергнут, а затем убит лидер страны Муаммар Каддафи, государство утратило свое единство. Восток страны контролирует парламент, который был избран гражданами. Западная часть и столица Триполи находится под управлением Правительства национального согласия. Оно было сформировано при поддержке Евросоюза и Организации Объединенных Наций.

Правительство национального согласия возглавляет Файез Саррадж. Парламент, правящий востоком Ливии, не согласовывает свои действия с Триполи и сотрудничает с Ливийской национальной армией Хафтара. ЛНА с весны 2019 года постоянно предпринимает попытки захвата столицы.