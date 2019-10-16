СМИ: армия Асада впервые за 5 лет вошла в Ракку

Минобороны Турции заявило об уничтожении 637 «террористов» в Сирии Подробнее

Собеседник агентства отметил, что военные установили там свои наблюдательные пункты. Город в 2014 году захватили представители «Исламского государства»*.

После это Ракка стала главным местом террористов. Эту территорию удалось освободить только в конце 2017 года. Однако из-за массированных бомбардировок и действий проамериканских курдов Ракка оказалась разрушена. Город до сих пор не восстановили.

В воскресенье, 13 октября, стало известно, что курдская автономная администрация территорий на северо-востоке САР и официальные власти Сирии договорились разместить правительственные войска на всей границе с Турцией. Они должны сражаться с атаками турецкой армии и ее группировок.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира», которая направлена против Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Партия запрещена в его стране. Турецкая авиация 9 октября разбомбила приграничные сирийские города с воздуха. Позже стартовала наземная часть кампании.

Официальный Дамаск не раз осуждал оккупационную политику Анкары на севере Сирии. Россия заявила, что Турции следует избегать действий, которые могут помешать урегулированию сирийского конфликта, который начался еще в 2011 году.

*«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.