СМИ: Apple захотела возродить пропавшую в последних iPhone функцию

В новых iPhone могут возродить функцию разблокировки гаджета при помощи сканера отпечатков пальцев Touch ID. Разработчики из компании Apple ранее убрали ее из своих мобильных устройств, однако все новое — это хорошо забытое старое.

Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников компании из Купертино, в новом iPhone может появиться подэкранный сканер отпечатков пальцев, на основе которого заработает система Touch ID. Инженеры Apple считают, что новая оптическая система распознавания узоров на кончиках пальцев будет надежнее ультразвуковой, которою использовали в ранних моделях смартфонов.

Специалисты Apple, по данным источников издания, сейчас оценивают, насколько надежно будут защищены личные данные владельцев iР с помощью нового Touch ID. Пока в качестве ориентира рассматривают Touch ID, который используют в iPhone SE, iPad и MacBook.

Apple отказалась от этой функции, когда в 2017 году выпустила iPhone X с системой Face ID (разблокировка гаджета по лицу пользователя). Впоследствии это оказалось неудобно из-за пандемии коронавируса, когда всех жителей Земли обязали носить защитные маски.