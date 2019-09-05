СМИ: Apple вернет Touch ID в iPhone
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании Touch ID будет реализована на экране телефона, так как кнопки Home на корпусе iPhone больше нет.
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«Apple разрабатывает технологию распознавания отпечатков пальцев на дисплее для iPhone, выпуск которых планируется в 2020 году», — приводит агентство слова источника.
По данным Bloomberg, срок возвращения Touch iD на iPhone могут перенести на 2021 год.
Уже два года новые модели iPhone выпускаются без кнопки Home, в которую была встроена система Touch ID.
Эта кнопка располагалась под экраном, однако Apple не планирует менять новый внешний вид смартфона, у которого теперь нет рамки. Именно поэтому разблокировать iPhone можно будет, прижав палец к экрану.