СМИ: Apple создаст беспилотный автомобиль к 2024 году

По словам двух собеседников, Apple сейчас бросила все силы, чтобы удивить мир и сделать собственный электромобиль. Еще один источник утверждает, что центральное место в стратегии Apple по разработке автомобиля занимает новый аккумулятор, который серьезно снизит стоимость батарей на рынке электрокаров и радикально увеличит запас хода.

Реализовать свои планы Apple хочет к 2024 году, однако в компании не исключают, что пандемия коронавируса может спутать карты и презентацию перенесут на несколько лет.

Один из источников добавил, что компания решила привлечь внешних партнеров для разработки лидарных датчиков, которые помогут «яблочным» беспилотным автомобилям получать трехмерное изображение дороги. В Apple эту информацию о машине официально не подтвердили.

В начале этого года японская компания Sony представила концепт своего первого электромобиля. К созданию собственного авто японцы привлекли Bosch, Continental, NVIDIA, Qualcomm и другие компании.