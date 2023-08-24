Мир 24 августа 2023, 08:14 СМИ анонсировали встречу России, Турции и ООН для обсуждения зерновой сделки Издание Milliyet заявило о подготовке встречи в Турции по поводу зерновой сделки Nikolay Gyngazov/GlobalLookPress

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Подготовка встречи представителей России, Турции и ООН для обсуждения зерновой сделки началась в Стамбуле. Об этом заявила газета Milliyet со ссылкой на источники.

«Одним из вариантов активизации этой инициативы [черноморской зерновой — прим.ред.] может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле», — написало издание.

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Трехстороннее совещание в дальнейшем могут расширить и включить в обсуждение представителей Украины.

«Обсуждалось также, что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате между Россией, ООН и Турцией, а в случае достижения прогресса они могут быть продолжены в четырехстороннем формате с участием Украины», — отметила газета.

Россия 18 июля возразила против продления зерновой сделки. Президент страны Владимир Путин заявил, что условия договора не выполнялись, потому что западные страны по факты отказались выполнить свои обещания.

Ранее Турция и ООН планировали предложить России возобновить зерновое соглашение и обсудить проблемы с банковскими вопросами.