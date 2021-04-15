СМИ анонсировали прививку Меркель вакциной AstraZeneca

Вакцину AstraZeneca используют для прививки канцлера Германии Ангелы Меркель. Как сообщило издание Welt со ссылкой на источники, процедуру назначили на пятницу, 16 апреля.

Ангеле Меркель 66 лет, поэтому она попадает в группу тех, кому вакцинация препаратом AstraZeneca разрешена.

Накануне официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт объявил, что канцлер поручила провести процедуру вакцинации в ближайшее время.

Ряд европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о появлении тромбов кровеносных сосудах у пациентов, получивших прививку. Ряд стран ввели ограничения на использование препарата для граждан младше 60 лет.

Европейское агентство по лекарственным препаратам в ходе изучения вакцины признала, что связь между появлением тромбов и вакциной AstraZeneca есть, но по какой причине идет такая реакция неизвестно.

Дания стала первой европейской страной, которая окончательно отказалась от использования этого препарата.