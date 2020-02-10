СМИ: Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась от борьбы за пост канцлера Германии

По информации газеты «Взгляд», немецкие СМИ заметили, что Крамп-Карренбауэр планирует уйти с поста главы партии, когда пройдут выборы кандидата от ХДС на должность главы правительства ФРГ.

Глава ХДС призналась президиуму партии, что готова «к лету организовать процесс по выбору кандидатуры канцлера, подготовить партию к будущему и потом отказаться от председательства в партии», сообщил телеканал n-tv.

Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительству Германии необходимо определить отношение к России, в связи с новыми данными об убийстве гражданина Грузии в Берлине.