Британскому содружеству предрекли потерю территорий после коронации Карла III | 360°

Мир 10 сентября 2022, 16:18 Поделиться Telegram

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Viber Британскому содружеству предрекли потерю территорий после коронации Карла III Авторы The Guardian предположили, что смена монарха в Англии разрушит Содружество наций РИА «Новости»

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Провозглашение Карла III королем Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии повлечет повлечь изменения в 14 странах Содружества наций. Такое предположение сделали журналисты The Guardian.

Они напомнили, что во главе Содружества стоит Великобритания, но после появления нового короля часть стран захотят выйти из-под власти короны и стать республиками.

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Авторы привели пример с Ямайкой, где конституция страны требует признания нового короля путем референдума. Власти вполне могут отказатсья от проведения такого мероприятия.

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«Из-за смерти королевы Ямайка может легче разорвать связь с монархией», — написали авторы материала.

Журналисты The Guardian отметили, что Белиз уже объявил о пересмотре конституции. Такое же решение может принять и политическое руководство других заморских территорий.

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