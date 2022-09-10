Британскому содружеству предрекли потерю территорий после коронации Карла III | 360°

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Британскому содружеству предрекли потерю территорий после коронации Карла III

Авторы The Guardian предположили, что смена монарха в Англии разрушит Содружество наций

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Провозглашение Карла III королем Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии повлечет повлечь изменения в 14 странах Содружества наций. Такое предположение сделали журналисты The Guardian.

Они напомнили, что во главе Содружества стоит Великобритания, но после появления нового короля часть стран захотят выйти из-под власти короны и стать республиками.

«Громкие республиканские голоса звучат в Австралии, Новой Зеландии и Канаде, для Ямайки. Эта проблема потребует незамедлительного решения», — написали они.

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Авторы привели пример с Ямайкой, где конституция страны требует признания нового короля путем референдума. Власти вполне могут отказатсья от проведения такого мероприятия.

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«Из-за смерти королевы Ямайка может легче разорвать связь с монархией», — написали авторы материала.

Журналисты The Guardian отметили, что Белиз уже объявил о пересмотре конституции. Такое же решение может принять и политическое руководство других заморских территорий.

Новым королем Великобритании после смерти Елизаветы II стал ее сын, принц Чарльз, который выбрал себе тронное имя Карл III. Как отметил сайт «Дни.ру», он стал самым возрастным монархом в день коронации. Новому королю Великобритании 73 года.

Англия

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