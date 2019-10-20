СМИ: американцы взорвали свою авиабазу в Сирии

США продолжают зачищать следы своего военного присутствия в Сирии. На этот раз американцы уничтожили собственную авиабазу в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке страны. До этого они разбомбили склад боеприпасов.

Как сообщило сирийское агентство SANА со ссылкой на собственного корреспондента, на базе Клейб была оборудована взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.

Американцы разбомбили в Сирии собственный склад боеприпасов Подробнее

Она располагалась в окрестностях города Тель-Тамар, где идут бои между курдскими формированиями и турецкими военными, пишет «Газета.ру».

Ранее представитель коалиции США полковник Майлс Кэггинс сообщил об авиаударе по цементному заводу Лафаржа, где располагался американский склад боеприпасов. По словам военного, склад решили уничтожить, чтобы боеприпасами после отступления армии США никто не мог воспользоваться.

Пентагон начал вывод войск из региона после того, как 9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии против курдов и боевиков «ИГ»*.

На помощь курдам были брошены силы правительственной армии Сирии, а место американцев заняли российские военные полицейские.

* ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России.