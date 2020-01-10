СМИ: американцы убеждены в причастности США к крушению Boeing-737 в Иране

По данным информагентства, доводы аналитиков не убедили читателей, что в крушении самолета виноват Иран. Судя по комментариям, американцы убеждены в обратном. Они считают виновником трагедии Вашингтон, который развязал новый виток конфликта в ближневосточном регионе. По мнению читателей, Белый дом с помощью подконтрольные ему СМИ пытается замести следы в истории с Boeing-737.

«Трамп сегодня сказал: „Кто-то на другой стороне мог совершить ошибку, но не наши системы. Мы здесь не при чем“. Ну вот: его „отрицание“ точный признак того, что именно мы причастны к этому удару», — цитируют пользователей Сети ИА Nation News.