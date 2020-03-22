СМИ: американцы стали массово скупать оружие на фоне пандемии

В крупной оружейной сети Ammo.com выручка в феврале 2020 года выросла на 309% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Соединенных Штатах при покупке оружия гражданин должен пройти проверку биографии. В начале года в Вирджинии такие проверки прошли 64 тысячи человек, тогда как в 2019 году личную информацию предоставили 39,3 тысячи человек. В два раза увеличилось число проверок и в штате Колорадо. По данным телеканала, в штатах Нью-Йорк и Техас люди выстраиваются в очереди в оружейные магазины.

Ранее стало известно, что США заняли третье место по количеству зараженных коронавирусом. Всего в Штатах выявили 25493 инфицированных. От COVID-19 умерли 307 американцев. На первом месте — Китай (81 тысяча зараженных), а на втором — Италия (53 тысячи инфицированных).

Всего в мире с конца прошлого года коронавирус подхватили 308 тысяч человек. Умерли 13 тысяч человек.