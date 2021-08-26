СМИ: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора

Власти США рекомендовали американцам и держателям грин-карт не пытаться попасть в аэропорт Кабула напрямую. Им нужно идти в специальные пункты сбора, откуда их довезут до воздушной гавани. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на попавшую в ее распоряжение запись телефонного звонка между ведомствами Соединенных Штатов.

«Мой совет этим людям — зарегистрироваться и уйти подальше от ворот (аэропорта), потому что сейчас попасть через ворота туда невозможно», — заявил высокопоставленный представитель госдепартамента, который объяснил такую меру хаотичными условиями вокруг аэропорта.

Американское посольство в Афганистане также рекомендовало своим гражданам не ездить в аэропорт Кабула без специального приглашения. Дипведомство призвало американцев быстро покинуть три входа на объект, откуда идет эвакуация людей.

Движение «Талибан»* 15 августа вошли в Кабул и взяли его без боя. На следующий день талибы заявили, что война в Афганистане закончена, форма правления будет избрана позднее. Единственной провинцией, которая не подконтрольна «Талибану»* остается Панджшер, он находится к северо-востоку от афганской столицы.

Эвакуация иностранных сотрудников и афганцев, которые работали на зарубежные миссии, проводится через единственный в Кабуле аэропорт. Его удерживают под своим контролем военных Соединенных Штатов и других государств НАТО. Талибы заявили, что не будут предоставлять отсрочку для эвакуации американских граждан после 31 августа.

*"Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.