СМИ: американцам хотят запретить TikTok, чтобы защитить от утечек данных

В США могут запретить китайскую видеоплатформу TikTok. Если ее включат в «черный список», то американские магазины приложений перестанут предоставлять для сервиса обновления ПО.

В Белом доме пока только рассматривают подобную возможность, сообщила газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Вашингтон готов пойти на такие меры, чтобы предотвратить получение Китаем персональных данных через соцсеть. Дело касается обеспечения национальной безопасности.

Если власти решатся на запрет, то американские компании перестанут получать технологии TikTok. Ограничения затронут программное обеспечение.

В материале указано, что тогда ни AppStore, ни другие магазины приложений не смогут предоставить через свои платформы обновления для ПО.

Чиновники отмечают, что включение TikTok в «черный список» юридических лиц является только одним из вариантов возникшей у Белого дома проблемы. Сейчас в администрации пытаются понять, как гарантировать, что Китай действительно не получит персональные данные американцев.

Решение по поводу сервиса должны принять в течение месяца. Оно станет «очень сильным сигналом» Пекину. В Вашингтоне понимают, что сервис популярен. Поэтому и ищут способ оставить TikTok пользователям, но защитить их от «тайных утечек информации в Китай».