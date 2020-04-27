СМИ: американские солдаты пропали в Сирии после атаки неизвестных

По данным издания, автомобиль с американскими военными ехал между нефтяными месторождениями «Аль-Омар» и «Аль-Танак», когда его атаковали неизвестные. После автомобиль нашли полностью сожженным, а его пассажиры пропали. Их судьба неизвестна до сих пор.

Это не первая атака на американских военных в Дейр-эз-Зоре за последний месяц. Ранее во время патрулирования американские военные попали в засаду. Их сопровождали сторонники из радикальной группировки Касад». В результате погиб один американский офицер и двое члнов «Касада».