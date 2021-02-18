СМИ: американские дипломаты попросили привиться «Спутником V»

Работающие за рубежом дипломаты США стали просить вакцину от коронавируса у властей тех стран, где они работают. Причиной этому стала нехватка препаратов американского производства.

«В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами [вакцины] „Спутник V“ российского производства после того, как Вашингтон не смог [им] пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», — сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники среди должностных лиц.

Издание напомнило, что пока американский регулятор не одобрил применение российской вакцины. Госдеп не рекомендовал прививаться «Спутником V», но сотрудники могут сами принять решение о вакцинации. По информации газеты, предоставить препараты Pfizer и Moderna сейчас готовы как минимум 13 стран. Госдеп уже согласился, но рассматривает предложения еще восьми государств.

«Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», — признался работающий на Ближнем Востоке дипломат США.

Сейчас в США для вакцинации населения используют препараты фармкомпаний Pfizer и Moderna. В России жителей прививают от коронавируса «Спутником V». Этот препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.