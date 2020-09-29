СМИ: американские бомбардировщики отрепетировали удар по Калининграду

В небе над Балтикой перехватили два американских бомбардировщика В-52. СМИ уверяют, что военные самолеты отрабатывали воздушные удары по Калининграду. Город назвали «занозой» во фланге НАТО.

Бомбардировщики, уточнил Forbes, взлетели с британской авиабазы. Их путь лежал к границе Калининграда, причем маршрут проложили через Польшу и Литву — чтобы обогнуть «российскую крепость».

Город, указано в материале, надежно защищен системами ПВО С-300 и С-400. На страже Калининграда стоят и комплексы «Искандер».

«Это российская заноза во фланге НАТО. Поэтому ВВС и отрабатывали атаку на него», — подчеркнул автор статьи.

Благодаря Калининграду и сотрудничеству с Белоруссией Россия, помимо прочего, фактически контролирует Сувалкский коридор. В НАТО опасаются, что в случае конфликта Москва при помощи этой территории изолирует страны Прибалтики от других государств Североатлантического альянса.

Американские бомбардировщики проверяли российскую оборону не только на Балтике, но и на Черном море. Самолеты «провоцировали русских на реакцию».

Для перехвата двух бомбардировщиков, уточнила газета «Известия», 25 сентября подняли российский истребитель Су-27.