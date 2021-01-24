СМИ: американская военная разведка незаконно скупила базы данных для слежки за людьми

Издание пишет со ссылкой на документы, которые предоставили по запросу сенатора Рона Уайдена, что нелегально купленные базы данных использовали для пяти расследований в течение последних двух с половиной лет.

Сотрудники ведомства своими действиями обнаружили брешь в американском законе. Служба разведки обязана запрашивать судебный ордер, чтобы заставить операторов поделиться данными о местоположении своих клиентов. По факту оказалось, что купить эту информацию можно в другом месте в обход закона без каких-либо ордеров.

По данным издания, Уайден хочет добиться ужесточения контроля в этом вопросе. The New York Times пишет, что сенатор расценивает такие действия как посягательство на конституционные права на неприкосновенность частной жизни. В статье не говорится, в каких расследованиях американские военные разведчики использовали этот нелегальный трюк.