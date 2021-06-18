СМИ: Америка приостановила военную помощь Украине

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине. Речь идет о сумме до 100 миллионов долларов, сообщил Politico.

Военную помощь, о которой идет речь, ввели на фоне учений армии России у западных границ Украины. По данным издания, такое решение принял Совет национальной безопасности, а над разработкой пакета трудились сотрудники госдепартамента и Пентагона.

Источники издания уточнили, что приостановить помощь решили после того, как Москва отозвала войска от границ перед саммитом президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. По данным одного из собеседников, отправить различные вооружения Украине получится довольно быстро, если Вашингтон изменит свою позицию.

Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве 17 июня. Их переговоры на вилле Ла Гранж длились 4,5 часа вместе с перерывом. После этого президенты ответили на вопросы журналистов — они общались с представителями СМИ отдельно, от общей пресс-конференции было решено отказаться.

Владимир Путин заявил, что Россия и США договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, страны согласились, что в ядерной войне не может быть победителей и подчеркнули, что она никогда не должна быть развязана.