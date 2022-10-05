СМИ: «Алросу» исключили из санкционного списка ЕС | 360°

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СМИ: «Алросу» исключили из санкционного списка ЕС

EUobserver: «Алросу» исключили из санкционного списка ЕС

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Европейский союз исключил российскую алмазодобывающую компанию «Алроса» из санкционного списка. Об этом написал портал EUobserver со ссылкой на источники.

По информации издания, Италия и Бельгия получили некоторые исключения из планируемого ЕС запрета на импорт российской сталелитейной продукции сроком до двух лет. Также Мальте дали более длительный период для введения потолка цен на российскую нефть, уточнили источники.

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При этом ТАСС со ссылкой на данные торгов сообщил, что акции российской алмазодобывающей компании выросли более чем на 5% после известий об исключении ее из санкционного списка Евросоюза.

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Посол Польши в ЕС Анджей Садось заявил еще 3 октября, что новые пакет антироссийских санкций не включает в себя запрета на импорт алмазов из России. По его словам, с этической точки зрения трудно объяснить, почему именно бриллианты решили исключить из санкционных списков.

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