СМИ: акции протеста начались в Миннесоте после смерти афроамериканца

Протесты начались в Бруклин-Сентере в американском штате Миннесота после еще одной гибели темнокожего. Его застрелил полицейский. Об этом написала местная газета Star Tribune.

По данным издания, погибший — 20-летний Дант Райт. Стражи порядка в воскресенье остановили его автомобиль из-за нарушения ППД. Полиция выяснила, что ранее их коллеги выдали ордер на арест молодого человека. С чем это было связано, не уточняется.

Райт не подчинился требованиями полицейских, которые пытались его задержать. Он сел в свой автомобиль, тогда один из стажей порядка выстрелил в него. Машина молодого человека проехала несколько улиц, а потом врезалась в другое авто. Медики оказались Райту необходимую помощь, но он скончался на месте.

В автомобиле Райта также находилась женщина. Ее госпитализировали с травмами, но жизни спутницы афроамериканца ничего не угрожает.

После гибели молодого человека порядка 500 человек собирались у здания городского полицейского управления. Полиция попросила их разойтись, но они отказались. Тогда правоохранители применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули.

Еще около 200 человек пришли к месту, где погиб Райт. Они разгромили два автомобиля полиции. Также произошли столкновения между стражами порядка и протестующими. В Бруклин-Сентере зафиксированы случаи мародерства. Губернатор Миннесоты и мэр города заявили, что следят за происходящим.

Сейчас к смерти афроамериканцев в США приковано особо пристальное внимание. Вот уже год в стране проходят протесты. Они связаны с убийством темнокожего Джорджа Флойда. Он погиб после того, как белый полицейский прижал его шею коленом к асфальту и держал его так продолжительное время.