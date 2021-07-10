СМИ: аккаунт вдовы президента Гаити могли взломать до ее заявления

После убийства президента Гаити в аккаунте его вдовы Мартин Моиз появилась аудиозапись. Женщина заявила, что лидера страны убили наемники. Но журналисты предполагают, что страницу в соцсети могли взломать хакеры.

Как написала газета The Haitian Times, аудиозапись опубликовали в Twitter спустя всего три дня после того, как в Моиз стреляли. Журналисты отмечают, что принадлежность голоса на записи пока не установили. Они призвали дождаться от вдовы официального видеообращения, так как ее аккаунт могли взломать хакеры.

Ранее на странице Моиз в соцсети выложили аудиосообщение. На записи женщина заявила, что «наемники убили президента, а другие наемники хотели погубить его мечту и его видение страны».

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля. Во время нападения на его резиденцию он получил смертельное огнестрельное ранение. В жену лидера страны стреляли как минимум три раза. Сейчас она находится под наблюдением врачей в США.

После убийства Моиза в стране ввели военное положение. Режим будет действовать в течение 15 дней. Правоохранители уже нашли и задержали 28 подозреваемых. Временным президентом Гаити объявили председателя сената Жозефа Ламбера.