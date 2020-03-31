СМИ: «Аякс» расторг контракт с вышедшим из двухлетней комы футболистом
Полузащитник амстердамского «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы, в которой пролежал два года и восемь месяцев. Руководство клуба расторгло с ним контракт, заключенный до 1 июля 2020 года. Об этом пишет De Telegraaf.
По данным издания, «Аякс» продолжит выплачивать семье Нури деньги вплоть до 1 июля и будет помогать потом.
Нури пострадал «на производстве». Во время игры с немецким «Вердером» в июле 2017 года он потерял сознание и упал. Его на вертолете отвезли в больницу и ввели в состояние искусственной комы.
Сначала врачи говорили, что у футболиста якобы сердечная недостаточность, но позже оказалось все гораздо страшнее. У Нури было необратимое повреждение мозга. Надежды на выздоровление не было. Футболист пришел в себя в пятницу. Когда с Нури случилась эта беда, ему было 20 лет. Он подавал большие надежды. Всего за основной состав «Аякса» полузащитник провел 15 матчей.