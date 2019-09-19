СМИ: Афганистан хотел нанести авиаудар по террористам, а попал по фермерам

Власти провинции подтвердили факт гибели людей.

Семь человек погибли при подрыве грузовика в Афганистане. Более 80 человек ранены Подробнее

По данным телеканала «Аль-Джазира», поддержку афганским самолетам оказывала американская авиация, однако непосредственного участия в ударе она не принимала.

Как сообщили СМИ, целью афганских летчиков были террористы.

В течение недели в Афганистане погибли около 60 мирных жителей.

17 сентября взорвался автомобиль рядом с местом встречи президента страны Ашрафа Гани со своими избирателями в провинции Парван. Жертвами теракта стали 24 человека, 30 человек получили ранения.

18 сентября в городе Калот на юге страны взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. Как минимум семь человек погибли, 85 - пострадали.