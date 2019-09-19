  • СМИ: Афганистан хотел нанести авиаудар по террористам, а попал по фермерам

    19 сентября 2019, 13:55

    Андрей Иванов

    Ошибочный авиаудар афганских военных унес жизни 30 человек в провинции Нангархар. Все они были фермерами и в момент гибели собирали арахис. Об этом сообщил телеканал Tolo News.
    СМИ: Афганистан хотел нанести авиаудар по террористам, а попал по фермерам

    Власти провинции подтвердили факт гибели людей.

    Семь человек погибли при подрыве грузовика в Афганистане. Более 80 человек ранены

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    По данным телеканала «Аль-Джазира», поддержку афганским самолетам оказывала американская авиация, однако непосредственного участия в ударе она не принимала.

    Как сообщили СМИ, целью афганских летчиков были террористы.

    В течение недели в Афганистане погибли около 60 мирных жителей.

    17 сентября взорвался автомобиль рядом с местом встречи президента страны Ашрафа Гани со своими избирателями в провинции Парван. Жертвами теракта стали 24 человека, 30 человек получили ранения.

    18 сентября в городе Калот на юге страны взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. Как минимум семь человек погибли, 85 - пострадали.