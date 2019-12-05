СМИ: адвокат Трампа прибыл в Киев в поисках компромата на Байдена

Запугивал, подстрекал, мешал. Демократы США опубликовали итоги расследования в отношении Трампа Подробнее

По данным издания, 3 декабря Джулиани посетил Будапешт, где беседовал с еще одним бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Собеседники Джулиани занимались делом о коррупции в украинской нефтегазовой компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США и вероятного соперника Дональда Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

Члены Демократической партии в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа из-за того, что он добивался от новых украинских властей возобновления расследования против Байдена-младшего, приостановив оказание военной помощи Киеву в размере 400 миллионов долларов. Конгрессмены-демократы считают, что Трамп незаконно использовал служебное положение для борьбы с политическим конкурентом.

О том, что Джулиани прибыл в Киев, рассказал также источник издания «Новое время». Ранее адвокат Трампа заявил в эфире Fox News, что добивается приезда в США четырех граждан Украины, готовых подтвердить причастность Джо Байдена к «всевозможным преступлениям».

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Джулиани, по данным New York Times, отправился в поездку вместе со съемочной группой одного из американских каналов. Журналисты снимут фильм, раскрывающий позицию Трампа в деле об импичменте.