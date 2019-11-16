СМИ: администрация Трампа продлит сотрудничество компаний США с Huawei

США продлили разрешение на работу с Huawei на 90 дней Подробнее

Ранее эту лицензию продлевали на 90 дней. Нынешний двухнедельный срок также может увеличиться — сейчас по этому поводу стороны проводят переговоры.

В пятницу, 15 ноября, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что это продление необходимо, так как некоторые сельские сотовые операторы серьезно зависят от Huawei.

Без оборудования китайской компании живущие за городом американцы могут лишиться мобильного интернета.

Запрет на прекращение сотрудничества — это из частей многопланового противостояния США с крупнейшим в мире производителем оборудования для телекоммуникационных сетей Huawei. Вашингтон обвиняет китайскую компанию в шпионаже и краже интеллектуальной собственности. Руководство Huawei в свою очередь не раз отрицало, что холдинг контролируется китайским правительством, военными или разведывательными службами.