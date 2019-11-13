СМИ: администрация Трампа подготовит агрессивную стратегию к слушаниям об импичменте

«No, nyet, nein». Глава Пентагона психанул и по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа Подробнее

По данным издания, администрация Трампа будет следить за реакцией на слушаниях и «давать агрессивный отпор» по всем фронтам, будь то пресса, радио или телевидение. После того, как публичные слушания будут завершены, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем обнародует официальное заявление.

Уточняется, что поводом для импичмента послужил скандал, разгоревшийся вокруг телефонной беседы президента США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам инсайдеров, глава государства призывал Киев начать расследование в отношении одного из своих главных конкурентов на президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера.