СМИ: Абрамович приобрел самую роскошную виллу в Израиле

Бизнесмен Роман Абрамович купил новую недвижимость. В этот раз его выбор пал на особняк в северном пригороде Тель-Авива. Дом называют самым дорогим в Израиле.

Вилла расположена в элитном поселке Герцлия Питуах, сообщило издание Globes со ссылкой на источник. Там находятся резиденции послов. Особняк обошелся Абрамовичу в рекордные для этой страны 65 миллионов долларов или 226 миллионов шеккелей.

Издание утверждает, что сделку закрыли незадолго до начала возникшего из-за пандемии кризиса. По данными СМИ, площадь участка — около 9,5 тысячи квадратных метров. С 2006 года купленный миллиардером дом принадлежал британскому управляющему хедж-фондов Алану Ховарду. Он также является соучредителем Brevan Howard Asset Management.

Он приобрел эту виллу за девять миллионов долларов, но «потратил огромные средства на улучшение недвижимости». В частности расширил территорию с 6500 до 9500 квадратных метров и построил два здания. Их проектировал архитектор Орли Шрем. На участке есть бассейн и теннисный корт.

Абрамович стал гражданином Израиля в 2018 году. НТВ уточнило, что это не первая его покупка в Израиле. Еще в 2015 году миллиардер отдал 25 миллионов долларов за отель-бутик «Варсано» в Тель-Авиве в историческом районе Неве-Цедек.

Ранее Абрамович попал в рейтинг 20 самых богатейших жителей Великобритании. В списке оказались еще два российских предпринимателя.