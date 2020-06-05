СМИ: Абэ не будет участвовать в параде Победы 24 июня в качестве гостя

Японский премьер-министр Синдзо Абэ решил не приезжать в Россию на парад Победы, который состоится 24 июня. В Токио заметили, что Москва не приглашает на торжество широкий круг стран.

Мероприятие, считают в МИД Японии, больше рассчитано на страны бывшего СССР. Об этом рассказала газета Ashai со ссылкой на высокопоставленный источник во внешнеполитическом ведомстве.

Синдзо Абэ должен был приехать на празднование 75-летия Победы 9 мая. Планировалось, что во время поездки он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Пандемия коронавируса помешала этим планам.

«Премьер вряд ли поедет в Россию только ради церемонии», — заметил сотрудник японского МИД. Он предположил, что «разговоры вокруг этого затихнут» без привлечения лишнего внимания.

В своем материале газета процитировала и высказывание официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что при составлении списка гостей на парад 24 июня внимание акцентируют на приглашение глав государств СНГ.

Тем не менее глава Минобороны Сергей Шойгу предложил приехать на военное торжество своему американскому коллеге Марку Эсперу.