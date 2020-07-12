СМИ: 91 британский участник Игр-2012 принимал допинг

Свыше 90 британских олимпийцев, которые соревновались на Играх 2012 года в Лондоне, в попытке улучшить результаты на домашней Олимпиаде участвовали в испытании экспериментального вещества.

По информации газеты Mail on Sunday, которая в своем материале ссылается на соответствующие документы, экспериментальное вещество олимпийцы принимали в рамках секретного проекта государственного агентства UK Sport. Это агентство ответственно за инвестиции в олимпийский и паралимпийский спорт в Великобритании.

91 атлету в восьми видах спорта предоставляли энергетический напиток DeltaG. В его составе была синтетическая версия кетонов, которые синтезируются в печени и повышают устойчивость к стрессам и выносливость.

UK Sport при этом подготовил для всех «информационный лист участника». Из него следует, что агентство не обещает и не гарантирует, что использование кетонов соответствует требованиям Всемирного антидопингового кодекса. Спортсмены, в свою очередь, были обязаны сохранять молчание по поводу эксперимента.

Каждые атлет, идущий на такие условия, подписал соответствующий документ, в котором соглашается со всеми возможными рисками употребления напитка.

Изначально DeltaG был разработан учеными из Оксфордского университета при финансировании Министерства обороны США, чтобы спецназ мог с меньшим количеством рациона дольше действовать в тылу врага, указано в материале.

На Олимпийских Играх 2012 года спортсмены из Британии заняли третье место в общем медальном зачете. В их копилке 29 золотых наград.