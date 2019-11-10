СМИ: 9 бизнесменов из РФ попали в секретный доклад разведки Британии

Все «неблагонадежные» предприниматели спонсируют Консервативную партию страны. Издание перечислило несколько имен.

В секретном докладе упоминается бывший заместитель главы ЮКОСа Александр Теремко. По данным СМИ, он называл премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии Бориса Джонсона своим другом. За последние семь лет он перечислил партии более 1,2 миллиона фунтов стерлингов (около 98 миллионов рублей).

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Помимо него в списке оказался бизнесмен Александр Лебедев. Его сын Евгений владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, выпускающей газеты London Evening Standard и The Independent. А в гости на их семейные вечера в доме в Италии заходил Джонсон.

The Times упомянула и Любовь Чернухину — супругу бывшего замминистра финансов Владимира Чернухина. Она положила на счет Консервативной партии более 450 тысяч фунтов стерлингов (примерно 37 миллионов рублей).

Документ на 50 страниц составил комитет по разведке и безопасности в парламенте Великобритании. Текст получили в канцелярии Джонсона еще 17 октября, но премьер не разрешал обнародовать его. В документе якобы говорилось о попытках вмешательства России в референдум по Brexit 2016 года и выборы 2017 года.