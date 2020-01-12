СМИ: 7 стран лишили права голоса в ООН из-за неуплаты взносов

По данным агентства, речь идет о Ливане, Венесуэле, Центральноафриканская Республика, Гамбии, Лесото, Тонга и Йемене. Согласно статье 19 Устава ООН, страна лишается права голоса в Генассамблее, если ее долг организации больше платежа за последние два года. Главным неплательщиком в ООН остаются Соединенные Штаты. Долг Вашингтона составляет 491 миллион долларов, говорится в сообщении агентства.

В прошлом году полностью уплатили взносы в бюджет ООН 146 из 193 стран-членов организации. Бюджет ООН не пополнили 47 стран. В октябре 2019 года МИД России сообщил, что долг Соединенных Штатов перед регулярным бюджетом ООН превысил один миллиард долларов.

Как пишет «Газета.ru», 11 января Совбез ООН принял резолюцию Бельгии и Германии по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии. В рамках документа число пограничных пропускных пунктов на границе с Турцией уменьшится с четырех до двух на границ, а срок оказания помощи составит шесть месяцев.