СМИ: 45 человек погибли при аварии с туристическим автобусом в Болгарии

Туристический автобус, который следовал из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на трассе «Струма» в Болгарии. Как сообщило агентство БГНЕС, погибли 45 человек.

Все произошло около 03:00 (04:00 по московскому времени). Прямо на месте ЧП умерли 45 человек. Среди них 12 детей, а также водитель автобуса. Всего в салоне находились 52 человека. Сейчас на месте трагедии ведутся работы.

«Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, пожар произошел в результате несчастного случая. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние не тяжелое», — рассказал начальник местной пожарной охраны Николай Николов.

Среди пострадавших двое женщин и пятеро мужчин.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Движение в обоих направлениях на автомогистрали «Струма» временно ограничено, отметило агентство. Все обстоятельства аварии выясняются.