СМИ: 44 человека пострадали в аварии с автобусом в Турции

Отдыхающие в Турции попали в ДТП. Автобус с туристами попал в аварию. Пострадали, по предварительным данным, более 40 человек.

Автобус двигался по трассе Аскарай — Адана. По неизвестной пока причине машина попала в аварию. Haber Turk сообщил о 44 пострадавших. Официального подтверждения этой информации пока нет.

На месте происшествия работают экстренные службы. Эксперты проводят все необходимые исследования, но причины аварии пока не называют. Очевидцы рассказали, что перед рейсом автобус тщательно проверяли, вплоть до давления шин. Одной из возможных причин аварии называют человеческий фактор: водитель мог заснуть за рулем.

Были ли россияне в салоне, пока не известно. Идет разбирательство. Информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало: есть вероятность, что все ограничится внутриведомственным разбирательством. Сейчас на месте происшествия работают медики, спасатели и полиция.