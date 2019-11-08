СМИ: 30 горняков заблокировало под землей после взрыва на шахте в Германии

Взрыв раздался на угольной шахте в Германии. Под завалами, по предварительным данным, находятся порядка 30 горняков.

Рудник обрушился в муниципалитете Тойченталь, расположенном в центральной части страны. Об этом сообщил сайт RT.

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По данным полиции, два человека получили ранения. Их тяжесть не указывается.

В ловушке под землей оказались минимум 30 человек. Ведется крупная спасательная операция. Есть ли жертвы, неизвестно.